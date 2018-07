Επιμένει… ιταλικά! Η Τσέλσι ανακοίνωσε Σάρι – video

Το «χρονικό ενός προαναγγελθέντος γάμου», επισημοποιήθηκε σήμερα, με την ανακοίνωση των διοικούντων την Τσέλσι, για την πρόσληψη του Μαουρίτσιο Σάρι.

Ο Ιταλός τεχνικός, που θα αντικαταστήσει στον πάγκο των «μπλε», τον συμπατριώτη του, Αντόνιο Κόντε, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας, χωρίς να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Την περασμένη σεζόν, ο 59χρονος Σάρι, οδήγησε την Νάπολι στην δεύτερη θέση του καμπιονάτο και σε απόσταση τεσσάρων βαθμών από την πρωταθλήτρια Γιουβέντους, ενώ αξίζει να σημειωθεί, πως αυτή, είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του, που θα εργασθεί εκτός συνόρων.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθα στην Τσέλσι και την Premier League. Είναι μια νέα περίοδος για την καριέρα μου. Ανυπομονώ να αρχίσω δουλειά και να συναντηθώ με τους παίκτες τη Δευτέρα. Ελπίζω να προσφέρουμε όμορφο ποδόσφαιρο στους φιλάθλους μας και να διεκδικήσουμε τα τρόπαια που αξίζει το κλαμπ», τόνισε ο Σάρι.

Maurizio Sarri is the new Chelsea head coach!

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 14, 2018