Ο Ολυμπιακός αποφάσισε να αφήσει εκτός πλάνων από την αρχή της προετοιμασίας τον Παναγιώτη Ταχτσίδη, αλλά αυτός δεν κατάφερε να βρει ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του και έτσι την τελευταία ημέρα των μετεγγραφών, έμεινε ελεύθερος για να «σταλεί» στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Σε μία αντίστοιχη κίνηση με εκείνη του Στέφανου Καπίνο, οι Πειριαώτες άναψαν το «πράσινο φως» για τη μετακίνησή του στην Αγγλία, όπου και υπέγραψε τελικά συμβόλαιο 2 ετών, όπως αναφέρεται και στην επίσημη ανακοίνωσή του. Το δρόμο του αναμένεται να ακολουθήσει μάλιστα, σύντομα και ο Καρίμ Ανσαριφάντ.

✍️ Tachtsidis is a Red#NFFC can confirm that Greek international midfielder Panagiotis Tachtsidis has signed a deal with the club until the summer of 2020. https://t.co/c1hrdBA3zW

— Nottingham Forest FC (@NFFC) September 5, 2018