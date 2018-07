Ξέσπασε για Ράμος ο Κλοπ! «Είναι αδίστακτος» – Τι είπε για τη διάσειση του Κάριους – videos

Ο Σέρχιο Ράμος ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής στον τελικό του Chmapions League, εξαιτίας των δύο μαρκαρισμάτων του στον Σαλάχ και τον Κάριους και ο Γιούργκεν Κλοπ εμφανίστηκε και πάλι επικριτικός για τον αρχηγό της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο προπονητής της Λίβερπουλ χρησιμοποίησε «σκληρή γλώσσα» για τον Ισπανό αμυντικό, υπενθυμίζοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει κάτι τέτοιο, ενώ δικαιολόγησε και πάλι τον Κάριους για τα λάθη του σε εκείνο το παιχνίδι, υποστηρίζοντας ότι είναι 100% αληθινή η διάσειση του Γερμανού αμυντικού στο ματς.

Για τον Ράμος: «Την ξαναείδα την φάση φυσικά. Κάποιος ήρθε αμέσως μετά τον αγώνα και μου την έδειξε. Όμως αν το ξαναδείς και δεν υποστηρίζεις την Ρεάλ τότε θα σκεφτείς ότι είναι αδίστακτο και βίαιο. Δεν θα σκεφτείς «Ουάου! Καλό μαρκάρισμα». Ήταν αδίστακτο.

Jurgen Klopp hits out at Sergio Ramos for his “ruthless and brutal” challenge on Mohamed Salah in the Champions Lesgue final, describing the Real Madrid defender as a “wrestler”. pic.twitter.com/sljzqszwLV

Δεν πιστεύω ότι ο Μο θα τραυματιζόταν σε κάθε τέτοια περίπτωση, απλά εκείνη την στιγμή στάθηκε άτυχος. Είναι μια εμπειρία που δεν μπορούμε να έχουμε. Δεν είμαι και σίγουρος ότι θα έχουμε ξανά τέτοια εμπειρία. Ρίξε αγκωνιά στον τερματοφύλακα, ρίξε τον σκόρερ τους κάτω στο κέντρο σαν παλαιστής όπως ένας παλαιστής και τότε θα κερδίσεις.

Αυτή είναι η όλη ιστορία. Ο Ράμος είπε κάποια πράγματα που δεν μου άρεσαν. Ως άνθρωπος δεν μου άρεσαν οι αντιδράσεις του. Ήταν σαν να λέει «Ό,τι να’ ναι! Τι ακριβώς θέλουν; Είναι φυσιολογικό!» Όχι, δεν είναι φυσιολογικό. Αν το VAR έρχεται τότε αυτή είναι μια κατάσταση που πρέπει να ξανακοιτάξεις, όχι για να δώσεις κόκκινη κάρτα, αλλά για να αναρωτηθείς «Τι είναι αυτό;»

Αν βάλεις όλες τις περιπτώσεις του Ράμος – και παρακολουθώ ποδόσφαιρο από πέντε χρονών – τότε θα δεις πολλές περιπτώσεις του Ράμος. Στον τελικό πέρυσι ενάντια στην Γιουβέντους ήταν υπεύθυνος για την κόκκινη του Χουάν Κουαδράδο.

Ο κόσμος εκεί έξω δέχεται ότι χρησιμοποιείς κάθε όπλο για να κερδίσεις το παιχνίδι. Μπορεί μάλιστα να πιστεύουν ότι είμαι και εγώ έτσι. Δεν είμαι όμως».

Για τον Κάριους: «Με πήρε τηλέφωνο ο Φραντς Μπεκενμπάουερ. Μου λέει «ο τερματοφύλακας σας υπέστη διάσειση». Απαντάω «Τι;» και μου απαντάει «έρχομαι από τον γιατρό της Μπάγερν και μου είπε πως κατάλαβε αμέσως ότι ο Κάριους υπέστη διάσειση μόλις ο Ράμος τον χτύπησε».

Loris Karius was concussed in the Champions League final after "his clash" with Sergio Ramos. 26 of the 30 concussion tests he was sent for came back positive #YNWA #LFC #LFCFamily pic.twitter.com/qfCz0ktPBm

