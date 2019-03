Επιβλητική εμφάνιση Αντετοκούνμπο! Ιαχές «MVP, MVP» στο Μιλγουόκι – videos

Δώστε του το τρόπαιο του MVP! Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απέδειξε για μία ακόμη φορά ότι είναι ο κορυφαίος παίκτης του φετινού πρωταθλήματος, με μία επιβλητική εμφάνιση κόντρα στους Χιούστον Ρόκετς του Τζέιμς Χάρντεν.

Ο Greek Freak έχει πλέον 2/2 κόντρα στον «Μούσια» με τον οποίο ανταγωνίζεται για τον τίτλο του πολυτιμότερου και τελειώνοντας το ματς με 19 πόντους, 14 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 τάπα, ανάγκασε όλο το γήπεδο να αρχίσει να φωνάζει «MVP, MVP» σε κάθε επαφή του με τη μπάλα.

Στο «χορό» της αποθέωσης μπήκαν μάλιστα και οι Μιλγουόκι Μπακς, με σχετική ανάρτησή τους στο twitter, όπου έγραψαν: ο καλύτερος παίκτης στην καλύτερη ομάδα.

A post shared by Milwaukee Bucks (@bucks) on Mar 26, 2019 at 6:02pm PDT

View this post on Instagram

The MVP put up MVP numbers and got the W:

19 PTS | 14 REB | 4 AST #FearTheDeer pic.twitter.com/zBbZEVtaEc

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 27, 2019