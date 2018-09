ΕΠΟ: Ανακοινώθηκε η προθεσμία για τις μετεγγραφές ελεύθερων!

Πολλές από τις ομάδες της Superleague εξετάζουν την αγορά των ελεύθερων για να ενισχύσουν έστω και την τελευταία στιγμή το ρόστερ τους και σύμφωνα με την ΕΠΟ, έχουν ακόμη στη διάθεσή του πάνω από ένα 10ήμερο.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, η προθεσμία για τις μετεγγραφές ποδοσφαιριστών, που έχουν μείνει ελεύθεροι από τις προηγούμενες ομάδες τους, ολοκληρώνεται στις 14 Σεπτεμβρίου.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ για τις μετεγγραφές

«Η μετεγγραφική περίοδος για τους άνεργους πρώην επαγγελματίες ποδοσφαιριστές (ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡ.1-FIFA REGULATIONS ON THE STATUS AND TRANSFERS) θα διαρκέσει έως τις 14.09.2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 08/29.03.2018 απόφαση της Ε.Ε.».