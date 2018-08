Εθνική Αγγλίας: Τέλος από τα «τρία λιοντάρια» Βάρντι και Κέιχιλ!

Τις πρώτες της αγωνιστικές απώλειες μετά το Μουντιάλ 2018 μετράει η εθνική Αγγλίας, αφού οι Τζέιμι Βάρντι και Γκάρι Κέιχιλ δεν θα φορέσουν ξανά τη φανέλα των “τριών λιονταριών”.

Ο 32χρονος Βάρντι ενημέρωσε τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ πως δεν προτίθεται να φορέσει ξανά το εθνόσημο, τονίζοντας πως επιθυμεί να έχει περισσότερο χρόνο με την οικογένεια του. Ο επιθετικός της Λέστερ έκανε ντεμπούτο το Μάιο του 2015 στην εθνική Αγγλίας, μετρώντας 26 εμφανίσεις και 7 γκολ.

Την ίδια απόφαση με τον Βάρντι πήρε και ο Γκάρι Κέιχιλ. “Νιώθω πως είναι η κατάλληλη στιγμή για να αποαχωρήσω, αλλά και υπερήφανος που εκπροσώπησα την χώρα μου σε μεγάλες διοργανώσεις”, δήλωσε ο 32χρονος κεντρικός αμυντικός σε βιντεοσκοπημένη συνέντευξη που προβάλει η Τσέλσι στην επίσημη εφαρμογή της.

Ο Κέιχιλ εκπροσώπησε την Αγγλία και σε δύο Euro (2012 & 2016), ενώ αγωνίστηκε και στο τελευταίο Μουντιάλ. Διατέλεσε και αρχηγός των “τριών λιονταριών”, έχοντας σε 8 χρόνια παρουσίας 36 συμμετοχές και 5 γκολ.

