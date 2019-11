Εθνική Ισπανίας: Επίσημο! Νέος προπονητής ο Λουίς Ενρίκε

Το πρόβλημα υγείας της κόρης του, είχε αναγκάσει τον Λουίς Ενρίκε να αποχωρήσει από το πόστο του ομοσπονδιακού τεχνικού στην Εθνική Ισπανίας, αφήνοντας στη θέση του τον Ρόμπερτ Μορένο.

Ο πρώην προπονητής της και της Μπαρτσελόνα πήρε όμως τελικά την απόφαση να οδηγήσει την ομάδα στα τελικά του Euro 2020 και έτσι πέντε μήνες μετά την παραίτησή του, θα αναλάβει ξανά το ρόλο του προπονητής στην Εθνική Ομάδα.

Στην Ισπανία υπάρχουν πάντως αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο αντικατέστησε τον Μορένο και ακόμη και ο θρύλος του ισπανικού ποδοσφαίρου, Ίκερ Κασίγιας έκανε λόγο για “αστεία χώρα”.

BREAKING: Luis Enrique returns as Spain manager ahead of EURO 2020, five months after stepping down for personal reasons 🇪🇸 pic.twitter.com/4WnbcLw0KT

— B/R Football (@brfootball) November 19, 2019