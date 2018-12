Euro 2020: Η… σοβαρή εθνική έχει ελπίδα! Η κλήρωση της Ελλάδας στα προκριματικά

Δείτε ΕΔΩ το LIVE της κλήρωσης

Στον 10ο όμιλο της προκριματικής φάσης του Euro 2020 βρέθηκε η Εθνική Ελλάδας, όπως προέκυψε από την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (02.12.2018) στο Δουβλίνο.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αντιμετωπίσει στο πλαίσιο του προκριματικού γκρουπ την Ιταλία, τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, τη Φινλανδία, την Αρμενία και το Λιχτενστάιν. Την ελληνική αποστολή εκπροσώπησαν στο Δουβλίνο ο πρόεδρος της ΕΠΟ Βαγγέλης Γραμμένος, ο Αλέξης Δέδες, ο Άγγελος Αναστασιάδης και ο Άγγελος Μπασινάς.

Από τους υπόλοιπους ομίλους που προέκυψαν, ξεχωρίζει ο τρίτος, εκεί όπου βρίσκονται Ολλανδία και Γερμανία. Οι αναμετρήσεις της προκριματικής φάσης θα διεξαχθούν από Μάρτιο μέχρι Νοέμβριο του 2019 (η πρώτη αγωνιστική των προκριματικών έχει οριστεί: 21–23 Μαρτίου 2019), ενώ οι πρώτες δύο ομάδες σε κάθε έναν από τους δέκα ομίλους των προκριματικών θα πάρουν το «εισιτήριο» για την τελική φάση του Euro 2020.

Υπενθυμίζουμε ότι η τελική φάση θα διεξαχθεί σε δώδεκα ευρωπαϊκές πόλεις. Γι’ αυτό και στα προκριματικά θα λάβουν μέρος όλες οι χώρες, αφού δεν υπάρχει κάποια διοργανώτρια. Οι αγώνες θα γίνουν στο Λονδίνο, στο Άμστερνταμ, στο Μπακού, στο Μπιλμπάο, στο Βουκουρέστι, στη Βουδαπέστη, στην Κοπεγχάγη, στη Γλασκώβη, στο Μόναχο, στη Ρώμη και στην Αγία Πετρούπολη. Οι ημιτελικοί και ο τελικός θα διεξαχθούν στο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου.

1ος όμιλος (A): Αγγλία, Τσεχία, Βουλγαρία, Μαυροβούνιο, Κόσοβο

2ος όμιλος (B): Πορτογαλία, Ουκρανία, Σερβία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο

3ος όμιλος (C): Ολλανδία, Γερμανία, Β. Ιρλανδία, Εσθονία, Λευκορωσία

4ος όμιλος (D): Ελβετία, Δανία, Ιρλανδία, Γεωργία, Γιβραλτάρ

5ος όμιλος (E): Κροατία, Ουαλία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Αζερμπαϊτζάν

6ος όμιλος (F): Ισπανία, Σουηδία, Νορβηγία, Ρουμανία, Νησιά Φερόε, Λετονία

7ος όμιλος (G): Πολωνία, Αυστρία, Ισραήλ, Σλοβενία, ΠΓΔΜ, Μάλτα

8ος όμιλος (H): Γαλλία, Ισλανδία, Τουρκία, Αλβανία, Μολδαβία, Ανδόρα

9ος όμιλος (I): Βέλγιο, Ρωσία, Σκωτία, Κύπρος, Καζακστάν, Σαν Μαρίνο

10ος όμιλος (J): Ιταλία, Βοσνία / Ερζεγοβίνη, Φινλανδία, ΕΛΛΑΔΑ, Αρμενία, Λιχτενστάιν

