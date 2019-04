Euroleague: «Διπλός» Καλάθης στις ασίστ της χρονιάς! – video

Θα μπορούσε να γεμίσει εύκολα και ένα top 10 μόνο με δικές του ασίστ, οπότε η παρουσία του Νικ Καλάθη στην λίστα με τις κορυφαίες πάσες της σεζόν και μάλιστα δύο φορές, μόνο έκπληξη δεν προκαλεί.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού είναι από τους πιο θεαματικούς παίκτες της διοργάνωσης, με τις απίθανες πάσες του να προσφέρουν άπλετο θέαμα, αλλά να τον τοποθετούν και στο top 10 της κανονικής διάρκειας της Euroleague. Στην πρώτη θέση βρίσκεται πάντως, ο επίσης «διπλός» Καμπάτσο.

Dimes for days 🤑

Here are the Top 10 Assists from the regular season 👏 pic.twitter.com/DvAkmxKe62

— EuroLeague (@EuroLeague) April 10, 2019