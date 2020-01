Euroleague: Τραυματίστηκε ο Αγιόν! Αμφίβολος για Ολυμπιακό

Τεράστιο “πλήγμα” για τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, καθώς θα χάσει για τα επόμενα ματς, τον καλύτερό της παίκτη, τον πρωταθλητή Ευρώπης, Γκουστάβο Αγιόν.

Ο Μεξικανός σέντερ τραυματίστηκε στο ισχίο και η ομάδα του ανακοίνωσε το γεγονός, σημειώνοντας ότι είναι άγνωστο πόσο καιρό θα πρέπει να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης. Στις 23 Ιανουαρίου πάντως και για την 21η αγωνιστική της Euroleague, η ρωσική ομάδα υποδέχεται τον Ολυμπιακό, με τον παίκτης να είναι πια αμφίβολος.

Ο Αγιόν έχει φέτος στην Ευρώπη 12,8 πόντους, 5,6 ριμπάουντ, 2,2 ασίστ και 1,3 κλεψίματα κατά μέσο όρο.

Injury alert 💉

Unfortunately, in yesterday's game Gustavo Ayon got a partial damage of the back muscle of the hip. He's out indefinitely.

We wish our center to come back as soon as possible! pic.twitter.com/pJ85xjqXdV

— Basketball club Zenit (@zenitbasket) January 7, 2020