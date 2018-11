Europa League: Η απόκρουση της χρονιάς από τον Πασχαλάκη! Αποθέωση από την UEFA – video

Μία από τις κορυφαίες αποκρούσεις της χρονιάς στο Europa League, έκανε στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Τσέλσι ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης, αναγκάζοντας και την ίδια την UEFA να αποθεώσει τον Έλληνα τερματοφύλακα.

Με το σκορ στο 0-0 και τον Δικέφαλο του Βορρά να έχει ήδη μείνει με 10 παίκτες από την αποβολή του Εβγκέν Χατσερίντι, ο διεθνής γκολκίπερ είπε “όχι” με εντυπωσιακό τρόπο σε ένα εξαιρετικό σουτ του Λόφτους – Τσικ έξω από την περιοχή, στο 19ο λεπτό του αγώνα.

