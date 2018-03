Europa League LIVE: Η κλήρωση για τους «8»

Το “παζλ” των “16” του Europa League ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης και σήμερα η διοργάνωση συνεχίζεται με την κλήρωση για τη φάση των “8”.

Οι ομάδες που θα προκρίθηκαν στο Europa League είναι οι: Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία), Μαρσέιγ (Γαλλία), Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία), Λάτσιο (Ιταλία), Λειψία (Γερμανία), Άρσεναλ (Αγγλία), ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία), Σάλτσμπουργκ (Αυστρία).

Όπως βλέπουμε, στην κλήρωση για τα προημιτελικά της διοργάνωσης βρίσκονται 8 ομάδες από 8 διαφορετικές χώρες!

Παρακολουθήστε LIVE από το NewsIt.gr την εξέλιξη της κλήρωσης

Τα προημιτελικά είναι προγραμματισμένα για 5 και 12/4, στις 13 Απριλίου η κλήρωση για τα ημιτελικά (26/4 και 3/5), ενώ ο τελικός θα διεξαχθεί στις 16 Μαϊου στο Stade de Lyon.

⏰ RESULTS ⏰

Atlético ✔ Sporting CP ✔ Marseille ✔ Leipzig ✔ Lazio ✔

Arsenal, CSKA Moskva & Salzburg complete the quarter-final line-up! 🎉🎉🎉

* = CSKA Moskva go through on away goals#UEL pic.twitter.com/5A9Ws0qYPn

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 15, 2018