Europa League: Μίλαν – Άρσεναλ και τα υπόλοιπα «ζευγάρια» της φάσης των «16»

Μια τεράστια “μάχη” προέκυψε από την κλήρωση της φάσης των “16” του Europa League. Μίλαν και Άρσεναλ θα αναμετρηθούν σε διπλά παιχνίδια για να πάρουν την πρόκριση στους “8” της διοργάνωσης. Η πρώτη αναμέτρηση θα γίνει στις 8 Μαρτίου στο «Σαν Σίρο».

Η κλήρωση που έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Νιόν έβγαλε “δυνατά” ζευγάρια, με την Ντιναμό -που απέκλεισε την ΑΕΚ- να έχει δύσκολο έργο κόντρα στην Λάτσιο.

Από τα υπόλοιπα ζευγάρια ξεχωρίζει αυτό της Μαρσέιγ με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, ενώ Ντόρτμουντ και Ατλέτικο Μαδρίτης έχουν το προβάδισμα απέναντι σε Σάλτσμπουργκ και Λοκομοτίβ Μόσχας αντίστοιχα.

Τα ματς της φάσης των «16» θα διεξαχθούν στις 8 και 15 Μαρτίου. Στη συνέχεια της διοργάνωσης, στις 16 Μαρτίου θα γίνει η κλήρωση για τα προημιτελικά (5 και 12/4), στις 13 Απριλίου η κλήρωση για τα ημιτελικά (26/4 και 3/5), ενώ ο τελικός του Europa League θα διεξαχθεί στις 16/5/18 στο Stade de Lyon.

Λάτσιο (Ιταλία)-Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)

Λειψία (Γερμανία)-Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης (Ρωσία)

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)-Λοκομοτίβ Μόσχας (Ρωσία)

ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)-Λιόν (Γαλλία)

Μαρσέιγ (Γαλλία)-Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)-Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)

Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)

Μίλαν (Ιταλία)-Αρσεναλ (Αγγλία)

