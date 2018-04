Με τη Μαρσέιγ να επικρατεί με το «καθαρό» 2-0 επί της Σάλτσμπουργκ και τις Άρσεναλ και Ατλέτικο Μαδρίτης να αφήνουν «ανοιχτούς λογαριασμούς» για τη ρεβάνς, ολοκληρώθηκαν οι πρώτοι αγώνες για τα ημιτελικά του Europa League.

Στο Βελοντρόμ, η Μαρσέιγ του Κώστα Μήτρογλου ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα από τη Σάλτσμπουργκ και κατάφερε να γίνει το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση στο τελικό, έστω κι αν χρειάστηκε και τη… βοήθεια των διαιτητών για να «ανοίξει» το σκορ.

Thauvin scores with a hint of a handball #OMFCS #OM #UEL pic.twitter.com/7dXpPj48iR

Ο Κώστας Μήτρογλου έπαιξε βασικός στο ματς, όμως ήταν ο Παγιέ αυτός που έκλεψε τα «φώτα» με δύο ασίστ για Τοβέν (15′) και Ντζιέ (63′).

Njie another player who i think can grow to be good pic.twitter.com/YbgapN0nMT

— De🅿️ay⚽️ (@MemphisMagical) April 26, 2018