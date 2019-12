Europa League: Βασικός ο Μαυροπάνος για την Άρσεναλ! Δίπλα του κι ο Σωκράτης

Η αποχώρηση του Ουνάι Εμερί από την Άρσεναλ φαίνεται ότι θα είναι καλό νέο και για τον Ντίνο Μαυροπάνο, ο οποίος όχι μόνο επέστρεψε στην πρώτη ομάδα, αλλά θα αγωνιστεί και βασικός στο σημερινό (12/12) παιχνίδι με τη Σταντάρ Λιέγης για το Europa League.

Ο Έλληνας αμυντικός που πήρε πολύ χρόνο συμμετοχής στην τελευταία σεζόν του Αρσέν Βενγκέρ στον πάγκο των “κανονιέρηδων” είχε… εξαφανιστεί κατά την περίοδο του Ισπανού τεχνικού, αλλά ο Φρέντι Λιούμπεργκ τον επανέφερε στην ομάδα.

Και μάλιστα το όνομά του βρίσκεται μεταξύ των βασικών για το παιχνίδι στο Βέλγιο, δίπλα σε αυτό του Σωκράτη Παπασταθόπουλου.

📋 Here's our team in Belgium tonight…

🇬🇷 @DMavropanos handed a start

🇫🇷 @MatteoGuendouzi returns to the XI

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @ReissNelson9 and @EmileSmithRowe both start

🇫🇷 @LacazetteAlex leads the line

🏆 #UEL

— Arsenal (@Arsenal) December 12, 2019