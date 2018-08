Τον πιο ευφάνταστο τρόπο βρήκε ένας οπαδός της Ίπσουιτς, για να αναδείξει την αγωνία του για τις καλοκαιρινές μετεγγραφές της ομάδας του, αφού αποφάσισε να βάλει τη γιαγιά του σε ένα κλουβί, δημοσιεύοντας τη φωτογραφία για να «πιέσει» την κατάσταση.

Συγκεκριμένα, ο νεαρός Άγγλος με σχετική ανάρτησή του στο twitter, έγραψε ότι «δεν θα αφήσω τη γιαγιά μου να βγει έξω, μέχρι να υπογράψετε κεντρικό αμυντικό», κοινοποιώντας τη φωτογραφία και στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας του.

I will not be letting my Nan out until you sign a centre back. @Official_ITFC pic.twitter.com/tZbpRzG5PC

Η ανάρτηση έγινε γρήγορα viral, με την Ίπσουιτς να παίρνει μάλιστα θέση, όταν και ολοκληρώθηκε η μετεγγραφή του κεντρικού αμυντικού, Τότο Ενσικαλά από τη Σριούσμπερι. «Δεν χαιρετίζουμε τέτοια πράγματα σε καμία περίπτωση, αλλά ήρθε η ώρα να βγάλεις τη γιαγιά σου από το κλουβί», απάντησαν αστειευόμενοι, οι διαχειριστές της σελίδας.

We don't condone this kind of thing at all, but it's time to let your Nan out, Luke… 👀 https://t.co/KYgOOXfHCK

— Ipswich Town FC (@Official_ITFC) August 8, 2018