Ο Μάρκο Φαν Μπάστεν ζήτησε δημοσίως συγγνώμη για τον ναζιστικό χαιρετισμό που απηύθυνε κατά την διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής στην ολλανδική τηλεόραση.

Ο άλλοτε ηγέτης των “οράνιε” βρέθηκε σε τηλεοπτικό πάνελ του του “Fox Sports” και άφησε τους πάντες με… ανοικτό το στόμα όταν είπε την έκφραση “sieg heil” (σ.σ. Ζήτω η Νίκη) στη ζωντανή σύνδεση που έγινε στο ημίχρονο του αγώνα του Άγιαξ με την Χέρακλες (σ.σ. μάλλον δεν κατάλαβε μάλλον ότι το μικρόφωνό του ήταν ανοιχτό).

Ο Φαν Μπάστεν ξεστόμισε το συγκεκριμένο ναζιστικό χαιρετισμό που είχε επικρατήσει στη ναζιστική Γερμανία, μόλις ο Γερμανός προπονητής της Έρακλες, Φρανκ Βόρτμουτ, ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του στον ρεπόρτερ, Χανς Κράιτ.

Στα social media επικράτησε ένας… χαμός με καταιγισμό σχολίων κατά του Φαν Μπάστεν, ο οποίος θέλησε να απολογηθεί – δικαιολογηθεί, τονίζοντας πως… ήθελε να κάνει πλάκα με τη γερμανική προφορά του ρεπόρτερ του καναλιού που πήρε τις συγκεκριμένες δηλώσεις.

Marco van Basten said ‘Sieg Heil’ after an interview with German coach Frank Wormuth of Heracles. Van Basten already apologized for his ‘joke’. #football #eredivisie pic.twitter.com/Pb9LhiWe9j

