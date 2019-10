Φιλί… ζωής για Έβερτον και Μάρκο Σίλβα με γκολάρες! video

Ο Μάρκο Σίλβα βρίσκεται με τη… πλάτη στον τοίχο στην Έβερτον, που προσπαθεί να πλησιάσει τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη και την Κυριακή (19.10.2019) πήρε μια.. βαθιά ανάσα.

Η Έβερτον επικράτησε με 2-0 της Γουεστ Χαμ κι επέστρεψε στις νίκες στην Premier League μετά από ενάμιση μήνα και 4 σερί ήττες.

Ο παλιός τεχνικός του Ολυμπιακού τέθηκε αντιμέτωπος με τους πρώην παίκτες του στους “ερυθρόλευκους”, Ρομπέρτο και Μαζουακού και έφτασε στο πρώτο του “τρίποντο” μετά την 1η Σεπτεμβρίου!

Ο Μπερνάρντ με εκπληκτική ενέργεια στο 17′ άνοιξε το σκορ, για να έρθει ο Σίγκουρτσον με μια… ρουκέτα στις καθυστερήσεις (90+2′) και να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα στο “Γκούντισον Παρκ”.

Oh my Bernard's Amazing goal Everton vs West Ham 1-0 #EVEWHUpic.twitter.com/UwjYPwderS

— Zwodde (@Zwodde__) October 19, 2019