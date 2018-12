Φόρα… κατηφόρα! Η Φιορεντίνα “ξέρανε” τη Μίλαν – video

Τρίτη σερί αγωνιστική που δεν καταφέρνει να σκοράρει και αγνοεί τη… χαρά της νίκης. Η Μίλαν δεν τα κατάφερε μέσα στο “Σαν Σίρο” κόντρα στην Φιορεντίνα και ηττήθηκε με 1-0, αποτέλεσμα που την έριξε στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα, μετά και το “τρίποντο” που πήρε η Λάτσιο νωρίτερα.

Ο Φεντερίκο Κιέζα ήταν ο… δήμιος των “ροσονέρι”.Ο Ιταλός διεθνής επιθετικός νίκησε στο 73′ τον Τζανλουίτζι Ντοναρούμα με δυνατό σουτ εκτός περιοχής, δίνοντας στους “βιόλα” τη δεύτερη σερί τους νίκη στην Ιταλία και έκτη συνολικά.

Fiorentina recorded their first away win of the season with a 1-0 win against Milan at the San Siro. Federico Chiesa scored the match winner. #MilanFiorentina #SerieATIM #SerieA pic.twitter.com/PoJV8Vhrfx

