Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς συνεχίζει να προσφέρει στιγμές «μαγείας» στο MLS των ΗΠΑ και αυτή τη φορά έκανε επίδειξη στα φάουλ, με μία εκτέλεση που μπορεί να μην κατέληξε στα δίχτυα, αλλά έγινε γρήγορα viral σε όλο τον κόσμο.

Στο 89ο λεπτό του αγώνα Ντάλας – Λος Άντζελες Γκάλαξι, ο Σουηδός σούπερ σταρ ανέλαβε ένα φάουλ που είχε κερδίσει η ομάδα του, λίγο έξω από την περιοχή. Εξαπέλυσε λοιπόν μία «βολίδα», που πήγε να… γκρεμίσει τα δοκάρια. Η ομάδα του έχασε πάντως τελικά με 3-2.

VIDEO: Zlatan Ibrahimovic schiet paal bijna aan diggelen: .@Ibra_official nearly breaks the post to equalize 😱😱😱 pic.twitter.com/LXGMufpSQc — LA Galaxy (@LAGalaxy) 12 mei 2018… https://t.co/lQTBR2aa01

