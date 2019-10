Γαλλία – Τουρκία: Σκόραραν και χαιρέτησαν στρατιωτικά! video, pics

Ανατριχιαστικές εικόνες στο “Stade de France” με τον κόσμο της Τουρκίας και τους παίκτες του Σενιόλ Γκιουνές να… παίζουν το παιχνίδι του Ταγέπ Ρατζίπ Ερντογάν!

Οι φίλοι της Τουρκίας χαιρέτησαν στρατιωτικά κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου της χώρας τους, πριν την έναρξη του ματς με την Γαλλία στα προκριματικά του Euro 2020, ενώ αρκετοί από αυτούς σχημάτισαν και το σήμα των “Γκρίζων Λύκων”.

Γαλλία – Τουρκία: Στρατιωτικοί χαιρετισμοί στην εξέδρα και… «Γκρίζοι Λύκοι»! video, pics

Η Μασσαλιώτιδα “έπαιξε” κανονικά και χωρίς γιούχα, η Γαλλία προηγήθηκε με το γκολ του Ζιρού, αλλά η ομάδα του Σενιόλ Γιουνές κατάφερε να πάρει τον πολύτιμο βαθμό (1-1) με γκολ στο 82′. Ο Αϊχάν νίκησε τον Μανταντά και έτρεξε να πανηγυρίσει μαζί με τους συμπαίκτες του μπροστά στην εξέδρα των “γειτόνων”.

France 1-0 Turkey, Giroud.

