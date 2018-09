Μετά το σάλο με τον «Τούρκο» Μεσούτ Οζίλ και πρόσφατα με τον «Αλβανό» Σκοντράν Μουστάφι, ένας ακόμη ποδοσφαιριστής με καταγωγή από την Τουρκία, δέχθηκε «επίθεση» από τους φίλους της εθνικής ομάδας της Γερμανίας.

Ο λόγος για τον Ιλκάι Γκουντογκάν της Μάντσεστερ Σίτι, ο οποίος είχε προκαλέσει τη γερμανική κοινή γνώμη, με τη συνάντησή του στο Λονδίνο, με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρατζέπ Ταγίπ Ερντογάν, γεγονός που οδήγησε στην αποδοκιμασία του στο γήπεδο.

Ο διεθνής αμυντικός μέσος γιουχαΐστηκε από μία μεγάλη μερίδα κόσμου στην Allianz Arena του Μονάχου, στον αγώνα της Γερμανίας με τη Γαλλία, για την πρεμιέρα του Nations League, με το που πάτησε το πόδι του στο γήπεδο ως αλλαγή.

Πλήθος συμπαικτών του πάντως, έσπευσαν μετά το τέλος του αγώνα να τον δικαιολογήσουν, ζητώντας από τον κόσμο να περιορίσει τις αντιδράσεις του κατά των ίδιων των παικτών της ομάδας.

lkay Gundogan whistled by sections of home crowd as the division afflicting German football is laid bare in Nations League opener https://t.co/kZotdP9b30 pic.twitter.com/aTTlc8gey9

— MailOnline Sport (@MailSport) September 6, 2018