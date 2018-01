Η Γιουνάιτεντ δέχθηκε γκολ στα 11 δευτερόλεπτα μετά τη «σέντρα»!

Η εικόνα του Μουρίνιο… τα έλεγε όλα! Ο Πορτογάλος τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν μπορούσε να καταπιεί ούτε το σάλιο του από την… πίκρα που τον “κέρασε” ο Έρικσεν.

Πέρασαν μόλις 11 δεύτερα μετά τη “σέντρα” του αγώνα στο Γουέμπλει! Ο Έρικσεν βρέθηκε απέναντι στον Ντε Χέα και με ψύχραιμο σουτ έκανε το 1-0, πετυχαίνοντας το δεύτερο πιο γρήγορο γκολ στην ιστορία της Premier League.

Spurs now have the 2 fastest goals in Premier League history. Ledley King 10 seconds and Christian Eriksen 11 seconds.

— Gary Lineker (@GaryLineker) January 31, 2018