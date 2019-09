Γιουνάιτεντ: Πρόταση 32 εκατ. λίρες για τον Ποτσετίνο της Τότεναμ!

Η Τότεναμ έχει κάνει τραγικό ξεκίνημα στη σεζόν και μετά τον αποκλεισμό και από την Κόλτσεστερ της 4η κατηγορίας στο League Cup, ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο βρίσκεται για πρώτη φορά σε δύσκολη θέση.

Στο πλαίσιο αυτό, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θέλει να κάνει το «κόλπο γκρόσο» και να «κλέψει» τον Αργεντινό τεχνικό, ο οποίος και έφερε τους «πετεινούς» μέχρι και τον τελικό του Champions League, αλλά και μία «ανάσα» από τον τίτλο στην Premier League, τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τα αγγλικά ΜΜΕ μάλιστα, σκοπεύει να βάλει το… χέρι στην τσέπι, δαπανώντας ακόμη και πάνω από 32 εκατ. λίρες για να δελεάσει την Τότεναμ να παραχωρήσει τον προπονητή της.

Man Utd willing to spend £32m to snap up Mauricio Pochettinohttps://t.co/iokDD7EuSC

— Express Sport (@DExpress_Sport) September 27, 2019