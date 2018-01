Μέσα στο… κόλπο της κατάκτηση του «νταμπλ» στην Ιταλία παραμένει η Γιουβέντους. Η «βέκια σινιόρα» βρίσκεται στο -1 από την πρωτοπόρο της Serie A, Νάπολι και το βράδυ της Τρίτης έκανε αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση της στον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας.

Η Γιουβέντους πέρασε από την έδρα της Αταλάντα (1-0), με τους Ιγκουαΐν και Μπουφόν να είναι καθοριστικοί.

Ο Ιγκουαΐν άνοιξε το σκορ στο 3’ μετά από εντυπωσιακή ατομική προσπάθεια και ψύχραιμο πλασέ. Όσον αφορά τον Μπουφόν… τα λόγια πολλές φορές είναι «φτωχά».

Ο Ιταλός πορτιέρε γιόρτασε πριν από 2 μέρες τα 40α του γενέθλια και στο Μπέρργκαμο επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά από απουσία σχεδόν δυο μηνών. Ο Μπουφόν έδειξε και κόντρα στην Αταλάντα την σπάνια ποιότητα του, αφού στο 24’ απέκρουσε εκτέλεση πέναλτι του Γκόμεζ (σ.σ. η παράβαση, στο χέρι του Μπενάντια, υποδείχθηκε μετά τη χρήση του VAR).

Month's out with injury…. first game back, first act: Save a penalty.

Greatest of all time #Buffon

pic.twitter.com/EEEAh2Lzjz

— Juvefc.com (@juvefcdotcom) January 30, 2018