Η Γιουβέντους προκρίθηκε στα προημιτελικά του Champions League, παρά το 2-2 του πρώτου αγώνα με την Τότεναμ στην Τορίνο, αλλά και του γκολ του Σον στο δεύτερο παιχνίδι στο Γουέμπλεϊ. Η Μεγάλη Κυριά έκανε την ανατροπή, αποδεικνύοντας για ακόμα μία φορά ότι η φανέλα που φοράει ζυγίζει... πολλά κιλά.

Όπως ήταν φυσικό, οι παίκτες της Γιουβέντους χάρηκαν με τη ψυχή τους τη νίκη επί της Τότεναμ και την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League.

Μετά το τέλος του αγώνα με τους Άγγλους, ο Μπουφόν και η παρέα του πανηγύρισε έξαλλα μαζί με τον κόσμο της ομάδας που βρέθηκε στο Γουέμπλεϊ.

Another special #UCL night for @juventusfcen 🇮🇹💪

How did you celebrate, Juve fans? pic.twitter.com/wtq4f94htK

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 7, 2018