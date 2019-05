Με εξαιρετικά video και φωτογραφίες στα social media λάνσαρε τη νέα εμφάνισή της η Γιουβέντους, την οποία και θα φορούν οι ποδοσφαιριστές της στην επόμενη σεζόν, 2019-2020.

Από τη νέα φανέλα της «γηραιάς κυρίας» ξεχωρίζει η ροζ λωρίδα που ενώνει το μαύρο με το λευκό, δίνοντας ένα τόνο μοντέρνου στην εμφάνιση. Η πρωταθλήτρια Ιταλίας πάντως, αναμένεται να «τρέξει» μία μεγάλη καμπάνια για την προώθησή της, ελπίζοντας να πλησιάσει τις περσινές πωλήσεις, οι οποίες και είχαν «εκτιναχθεί» εξαιτίας της απόκτησης του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η νέα φανέλα της Γιουβέντους