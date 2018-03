Η Γιουβέντους νίκησε εκτός έδρας την Τότεναμ με 2-1 και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Champions League. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Τζόρτζιο Κιελίνι αναφέρθηκε στον θάνατο του Ντάβιντε Αστόρι, με τον οποίο ήταν συμπαίκτες στην Εθνική Ιταλίας.

«Δεν του αφιερώσαμε μόνο αυτή τη νίκη, αλλά γενικότερα το μυαλό μας είναι σε εκείνον όλες αυτές τις ημέρες. Ήταν ένας φανταστικός παίκτης και ήταν δύσκολος για εμάς να σκεφτόμαστε μόνο το παιχνίδι. Θα είναι για πάντα στην καρδιά μας και αύριο (σ.σ. Πέμπτη) θα πάμε στην κηδεία για να του πούμε το τελευταίο ‘αντίο’ μαζί με τους συμπαίκτες μου.

Πρέπει να συνεχίσουμε τις ζωές μας. Για εμάς είναι σημαντικό, ως εθνική ομάδα, να φέρνουμε στο μυαλό μας τη θετική ενέργειά του. Πάντα χαμογελούσε και για ένα σύνολο αυτό είναι πιο σημαντικό απ’ τις εμφανίσεις του», τόνισε ο άσος της Γιουβέντους.

I’m sure someone already posted by now. But here’s Chiellini on Astori.. “Our last ciao” 💔💜 pic.twitter.com/B6CpLmK36q

— michael (@m1897) March 7, 2018