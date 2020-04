View this post on Instagram

Κατανοούμε την τρέλα και την αδημονία όλων! Την ίδια έχουμε και εμείς! Τώρα που η ΑΕΚ σας (μας) λείπει πολύ, τώρα που το γήπεδό μας ειναι πλέον εκεί που οι πρόγονοί μας έστησαν τη ζωή τους και άρχισαν να μιλούν για την ιστορία μας… Όμως προέχει η υγεία όλων μας! Μένουμε σπίτι για να μπούμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ σπίτι μας. Εκεί είναι και θα μας περιμένει. Όπως άλλωστε είπε ο θεμελιωτής και εγγυητής του μεγάλου μας ονείρου… «τα τείχη της Αγιά Σοφιάς θα είναι ψηλά, θα είναι άτρωτα και δεν θα πέσουν ποτέ ξανά»! 🙏🙏🙏 #aekfc #ourhome #ourland #ourhistory #ourcity #agiasofia #neafiladelfia #weareback #μένουμε_σπίτι