Ο Αρσέν Βενγκέρ εμπιστεύτηκε για μία ακόμα φορά το Ντίνο Μαυροπάνο και τον ξεκίνησε βασικό στoν αγώνα της Premier League κόντρα στη Λέστερ. Αυτή τη φορά όμως, ο Έλληνας αμυντικός είχε μία άτυχη στιγμή.

Σε μία απροσεξία στην άμυνα, έχασε τη μπάλα μέσα από τα πόδια του και στη συνέχεια της φάση έκανε και φάουλ, το οποίο επέφερε την κόκκινη κάρτα και την αποβολή του, μόλις στο 16ο λεπτό του αγώνα.

"Mavropanos has been sent off after hauling down Iheanacho, who had charged down his clearance" #afc #LCFCvAFC https://t.co/tMLSwXxXKU pic.twitter.com/yjxlN8hS1d

— FootballClanTV (@Footballclantv) May 9, 2018