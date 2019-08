Γκολ και… έφυγε για φιλί! Του έδωσε απίστευτο «άκυρο» ο διαιτητής – video

Ο Βάντερσον κατάφερε να στείλει την μπάλα στην εστία των φιλοξενούμενων και… έφυγε “σφαίρα” προς την εξέδρα, για να πανηγυρίσει μαζί με τη σύζυγο του, δίνοντας της ένα φιλί.

Όπως όμως αποδείχθηκε, ο πανηγυρισμός του ήταν… άκυρος, αφού το γκολ που σημείωσε, ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Έτσι, την ώρα που ο παίκτης της Λουντογκόρετς ήταν στα “μέλια” με τη σύζυγο του, ο διαιτητής έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι.

Ο επιθετικός των “πρασίνων” καταλάβει το τι έχει συμβεί, κατά την επιστροφή του στον αγωνιστικό χώρο. Για την… ιστορία, το τέρμα που πέτυχε ο Βάντερσον ακυρώθηκε λανθασμένα!

One of this weekend's funniest moments in Bulgarian football: 😘 Wanderson scoring for Ludogorets against Slavia, then celebrating by kissing his wife in the stands, without realising his goal has been ruled for offside. To top it all off, there was NO offside 😂 pic.twitter.com/EtXjsJGpte

