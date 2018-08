Γκολάρες στην αγχωτική νίκη της Τότεναμ! Έσπασε «κατάρα» ο Κέιν – video

Μέχρι τα μέσα της επανάληψης η ισοπαλία έμοιαζε πολύ πιθανό αποτέλεσμα στο μικρό ντέρμπι του Λονδίνου. Η Τότεναμ όμως ανέβασε κατακόρυφα “στροφές” και νίκησε τη Φούλαμ με 3-1, σε ματς για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η Τότεναμ άνοιξε το σκορ με το εκπληκτικό σουτ του Λούκας Μόουρα στο 43′. Το δεύτερο μέρος όμως ξεκίνησε με τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν (53′) με τη πολύ δύσκολη κεφαλιά του Μίτροβιτς.

Here’s Lucas Moura’s stunning strike on the brink of half-time against Fulham to now give Spurs the lead in the London derby.

Quite incredible what a full pre-season does for a player as the Brazilian has looked ever so lively from the start.#THFC #COYSpic.twitter.com/Igzuw5oP2f

— Last Word On Spurs🎙 (@LastWordOnSpurs) August 18, 2018