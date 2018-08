«Γλέντησαν» Μανωλά για Μάλκομ! Ο τσαμπουκάς και η απάντηση του Βραζιλιάνου – videos

Η απίθανη εξέλιξη της μετεγγραφής του Μάλκομ από τη Μπορντό στη Μπαρτσελόνα έχει ανοίξει «πόλεμο», ανάμεσα στον παίκτη, τους «μπλαουγκράνα» και τη Ρόμα, με τον Κώστα Μανωλά να πρωταγωνιστεί εξαιτίας των υποτιμητικών του δηλώσεων για τον παίκτη.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής αθέτησε την προφορική του συμφωνία με τους Ρωμαίους για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα, γεγονός που τον έβαλε στο «στόχαστρο» της διοίκησης, αλλά και των οπαδών της Ρόμα.

Λάδι στη φωτιά έριξε από την πλευρά του ο Έλληνας αμυντικός, δηλώνοντας ενόψει του φιλικού των δύο ομάδων στις ΗΠΑ, ότι «δεν ξέρω ποιος είναι, δεν τον γνωρίζω. Δεν τον γνώριζα, δεν ήξερα το όνομά του, δεν θα τον χαιρετήσω», γεγονός που τον έκανε ακόμα και πρωτοσέλιδο σε εφημερίδα φίλα προσκείμενη στην ομάδα του.

Σε μία νέα απίθανη εξέλιξη όμως, ο Μάλκομ κατάφερε να σκοράρει στο φιλικό κόντρα στην ομάδα του Μανωλά, με αποτέλεσμα να βρουν ευκαιρία οι φίλοι της Μπαρτσελόνα να την… πούνε στον πρώην παίκτης της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού για τις προηγούμενες δηλώσεις του. Το «γλέντι» στο twitter ήταν απίστευτο, με χιλιάδες σχόλια εναντίον του.

Ο ίδιος ο παίκτης πάντως αρνήθηκε να πάρει μέρος στην αντιπαράθεση με τον Μανωλά, τονίζοντας μετά το ματς, πως «παραμένω ψύχραιμος μπροστά στις προκλήσεις και θα απαντήσω στον αγωνιστικό χώρο». Οι δύο παίκτες αντιπαρατέθηκαν πάντως και εντός αγωνιστικού χώρου.

AS Roma player, Kostas Manolas, claimed he does not know who Malcom is.

Rather than allow the comment get under his skin, Malcom's response;

"I do not get into provocations, what's important is what happens on the pitch, there's no need to go around."

Class response. 👏👏👏 pic.twitter.com/rdBlfYdzfi

