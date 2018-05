«Γλυκιά» ήττα για Λίβερπουλ! Ραντεβού με Ρεάλ για το 6ο της Champions League

Δείτε ΕΔΩ το LIVE του αγώνα

Το Ολιμπίνσκι θα «γεμίσει» από… 17 Champions League το Σάββατο 26 Μαΐου! Και αυτό γιατί το ζευγάρι του φετινού τελικού της διοργάνωσης το αποτελούν η Ρεάλ Μαδρίτης (12 κούπες) και τη Λίβερπουλ (5 τρόπαια).

Λίγες ώρες μετά την πρόκριση των “μερένγγες” επί της Μπάγερν Μονάχου, ακολούθησε η… ευχάριστη ήττα της Λίβερπουλ στο Ολίμπικο. Η ομάδα του Κλοπ έχασε με 4-2 μέσα στην Ιταλία από τη Ρόμα, αλλά το 5-2 του Άνφιλντ της έδωσε το “εισιτήριο” για τον “μεγάλο” τελικό του Champions League, εκεί όπου θα επιστρέψει μετά από 11 χρόνια.

Άξιο αναφοράς πως η Λίβερπουλ είναι η τελευταία ομάδα που έχει νικήσει τους «μερένγγες» σε τελικό, το 1981. Να επισημάνουμε ακόμα πως για τους “ρεντς” αυτός θα είναι ο 8ος τελικός τους. Για τη Ρεάλ, αυτός θα είναι ο 16ος και η τρίτη τους σερί παρουσία σε τελικό του Champions League.

Το παιχνίδι…

Η Ρόμα ήθελε ένα γρήγορο γκολ και το κυνήγησε με την έναρξη του αγώνα. Οι γηπεδούχοι πίεσαν από το πρώτο λεπτό και προσπάθησαν να… πιάσουν από το λαιμό τη Λίβερπουλ και να βρουν στην επίθεση τον Τζέκο.

Στην πρώτη της φάση όμως, οι “ρεντς” έφτασαν στο 0-1. Στο 9′ ο Ναϊνγκολάν έκανε άσχημη πάσα στο χώρο του κέντρου, ο Φιρμίνιο έκλεψε, βγήκε στην αντεπίθεση, έκανε κάθετη στον Μανέ, που μέσα απ’τη μεγάλη περιοχή και θέση αριστερά πλάσαρε εύστοχα, φτάνοντας τα 9 γκολ στο Champions League και παραβιάζοντας για πρώτη φορά την εστία της Ρόμα στο Ολίμπικο σε παιχνίδι της φετινής διοργάνωσης.

Οι “τζιαλορόσι” δεν έχασαν για πολλά λεπτά τη συγκέντρωση τους, βγήκαν και πάλι στην επίθεση -έχοντας όμως πιο δύσκολο έργο- και στο 15′ έφτασαν στην ισοφάριση! Στην προσπάθεια του να απομακρύνει, ο Φαν Ντάικ έστειλε την μπάλα στο κεφάλι του Μίλνερ, που πήρε “τρελή” πορεία προς τα δίχτυα για το 1-1.

LMAO JAMES MILNER RUGHT IN THE FACE 😂 #ROMLIV pic.twitter.com/pDAFgE8PTi — Rambo (@WelshRamsey) May 2, 2018

Οι γηπεδούχοι παρουσίασαν μεγάλα προβλήματα στην άμυνα τους (πολύ… χαλαροί στα μαρκαρίσματα τους) κάτι που ήταν… ψωμοτύρι για τους παίκτες του Κλοπ. Στο 25′ ο Άλισον έδιωξε σε κόρνερ το κοντινό πλασέ του Μανέ, αλλά ένα λεπτό αργότερα ήρθε το 1-2. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μίλνερ ο Τζέκο -στην προσπάθεια του να απομακρύνει- έστειλε την μπάλα προς τον Βαϊνάλντουμ και εκείνος με κοντινή κεφαλιά έδωσε προβάδισμα στους Άγγλους.

Gini Wijnaldum scores an away goa at the biggest stage possible. (3-7 agg). pic.twitter.com/PGU0yV9D4N — Mootaz Chehade (@MHChehade) May 2, 2018

Με τα δύο γκολ που πέτυχε στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης, η Λίβερπουλ έφτασε τα 46 και κατέρριψε το ρεκόρ της Μπαρτσελόνα!

Η εικόνα του ματς δεν άλλαξε μέχρι το ημίχρονο. Οι “τζιαλορόσι” είχαν την κατοχή της μπάλας και οι φιλοξενούμενοι τις.. φαρμακερές αντεπιθέσεις. Στο 35′ όμως οι γηπεδούχοι “άγγιξαν” την ισοφάριση. Ο Ελ Σαράουι έπιασε το σουτ έξω από την περιοχή, η μπάλα βρήκε στον Μίλνερ και σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι του Κάριους

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με λάθος υπόδειξη οφσάιντ του Τζέκο (49′) που στην εξέλιξη της φάσης ανατράπηκε εντός μεγάλης περιοχής. Τρία λεπτά αργότερα όμως έγινε το 2-2. Ο Ελ Σαραουΐ έκανε την ατομική προσπάθεια και σούταρε από θέση αριστερά, ο Κάριους απέκρουσε όμως η μπάλα στρώθηκε στον Βόσνιο επιθετικό που από κοντά έφερε το ματς και πάλι στα ίσα.

Dzeko aproveita o rebote e faz: Roma 2×2 Liverpool pic.twitter.com/bfvM8fP3p4 — Goleada Info (@goleada_info) May 2, 2018

Η Ρόμα δεν είχε να χάσει κάτι και πίεσε. Στο 60′ η προβολή του Ουντέρ δεν αιφνιδίασε τον Κάριους. Τρία λεπτά αργότερα, οι “τζιαλορίσι” ζήτησαν δικαιολογημένα πέναλτι. Ο Τζέκο πήρε την κεφαλιά, στη συνέχεια ο Ελ Σαράουι έκανε το κοντινό σουτ, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Άρνολντ, ο Σκόμινα δεν το είδε και έδωσε κόρνερ. Ο διαιτητής δεν έδωσε πέναλτι!

Seriously after yesterday? Clear handball and #Roma should have had yet another penalty #RomaLFC pic.twitter.com/0lakTtdt8R — Tony Fagnano (@BigToneMMA) May 2, 2018

SCANDAL IN ROME AS AS ROMA ARE DENIED A CLEAR PENALTY #asromaliverpool #romaliverpool pic.twitter.com/AcG2CpBZqm — Alessandro Schiavone (@AlessandroLdn) May 2, 2018

Ένα μικρό… ξέσπασμα της Λίβερπουλ στα επόμενα λεπτά, έφερε και την πρώτη μεγάλη χαμένη ευκαιρία των φιλοξενούμενων στο δεύτερο μέρος. Η πίεση της Ρόμα “ξεφούσκωσε” σιγά σιγά, αλλά ο Τζέκο ήταν… συγκινητικός και στο 81′ δεν μπόρεσε να νικήσει με κοντινό σουτ τον Κάριους.

Η γκολάρα του Ναϊνγκολάν στο 85 με μακρινό “ξερό” σουτ, απλά έδωσε την ικανοποίηση της νίκης στους γηπεδούχους (3-2), αφού το τελικό 4-2 -με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Βέλγου ήρθε ακριβώς πριν τη λήξη (χρειαζόταν ένα ακόμα τέρμα για να στείλει το ματς στην παράταση).

RADJA NAINGGOLAN scored again but not enough for FINAL ticket 😟😟😟

AS ROMA:4-2:Liverpool

FORZA @OfficialASRoma @ChampionsLeague pic.twitter.com/HCs1dnVs8v — Berkay (@berkaysenol41) May 2, 2018

Οι συνθέσεις

Ρόμα (Εουσέμπιο Ντι Φραντσέσκο): Άλισον, Φλορέντσι, Μανωλάς, Φάτσιο, Κολάροφ, Ντε Ρόσι (69΄ Γκοναλόν), Ναϊνγκολάν, Πελεγκρίνι (53΄ Ουντέρ), Σικ, Ελ Σαράουι (75΄ Αντονούτσι), Τζέκο.

Λίβερπουλ (Γιούρκεν Κλοπ): Κάριους, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Λόβρεν, Φαν Ντάικ, Ρόμπερτσον, Χέντερσον, Βαϊνάλντουμ, Μίλνερ, Σαλάχ, Μανέ (83΄ Κλαβαν), Φιρμίνο (87΄ Σολάνκε).