Πολύ ευχάριστα νέα προέκυψαν στην Premier League από τα τελευταία τεστ κορονοϊού που πραγματοποιήθηκαν σε παίκτες και προσωπικό των ομάδων.

Αυτή τη φορά το… κοντέρ μηδένισε και έβγαλε μια Premier League «καθαρή» από κρούσματα κορονοϊού! Οι τρεις πρώτοι γύροι με τεστ για τον COVID-19 έδειχναν κάποιες θετικές περιπτώσεις, αλλά τώρα τα νέα ήταν πολύ ευχάριστα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της διοργανώτριας αρχής, τα 1.130 τεστ κορονοϊού που πραγματοποιήθηκαν σε παίκτες και προσωπικό των ομάδων έδειξαν αρνητικά αποτελέσματα. Οι συγκεκριμένες εξετάσεις έγιναν την Πέμπτη 28 Μαΐου και Παρασκευή 29 Μαΐου.

Θυμίζουμε ότι στον πρώτο γύρο εξετάσεων στην Premier League διαπιστώθηκαν έξι θετικά κρούσματα σε τρεις ομάδες, στον δεύτερο δύο θετικά κρούσματα από δύο διαφορετικές ομάδες και στον τρίτο τέσσερα θετικά κρούσματα σε δύο διαφορετικές ομάδες.

