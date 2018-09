Απίστευτη «ρουλέτα» από Ασένσιο! «Χόρεψε» την άμυνα της Ρόμα – video

Ο Ασένσιο είχε μια στιγμή ποδοσφαιρικής μαγείας κατά τη διάρκεια του Ρεάλ – Ρόμα (3-0), αφήνοντας τους πάντες με το… στόμα ανοικτό.

Μπορεί το πλασέ που έκανε –χωρίς να κοιτάζει- να μην κατέληξε στα δίχτυα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο υποδέχθηκε την πάσα του Ίσκο και η περιστροφή που έκανε για να αποφύγει δυο αντιπάλους μέσα στην μεγάλη περιοχή των «τζιαλορίσι» δείχνουν πως ο Ισπανός… ξέρει πολύ μπάλα!

Asensio was so, so close to the Puskas award this season…#RealMadridRoma #RealMadrid #UCL pic.twitter.com/OxA6L8QQY9

— Roy Emanuel (@Roy13a) September 20, 2018