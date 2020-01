Με το “μαχαίρι στα δόντια” μπήκε η Άστον Βίλα στον πρώτο ημιτελικό του Λιγκ Καπ Αγγλίας κόντρα στη Λέστερ από την οποία απέσπασε ισοπαλία με 1-1 εκτός έδρας και πλέον ελπίζει στη ρεβάνς του “Βίλα Παρκ” θα προσπαθήσει να πάρει την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.

Οι “χωριάτες” άνοιξαν το σκορ με κοντινή προβολή του Ζιλμπέρ στο 28ο λεπτό αλλά στη συνέχεια βίωσαν το ανελέητο “σφυροκόπημα” της Λέστερ, η οποία έχασε σωρεία ευκαιριών πριν τελικά έρθει από τον πάγκο ο Ιχεανάτσο, ο οποίος με ατομική ενέργεια ισοφάρισε σε 1-1 στο 74′ και πλέον αναμένεται ματς “φωτιά” στη ρεβάνς.

Iheanacho comes from the bench to score Leicester's first goal of the game⚽️#Leicester #Leicestercity#AstonVilla #Soccer#CarabaoCup pic.twitter.com/907z4Pwg8j

— Ezzy bwoy🇿🇲 (@NgulubeEsan) January 8, 2020