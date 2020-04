Μόλις δύο 24ωρα πέρασαν από το «χαμό» του θρυλικού της προπονητή, Ράντομιρ Άντιτς και η Ατλέτικο Μαδρίτης θρηνεί για μια νέα απώλεια. Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 81 ετών άφησε ο Μιγκέλ Τζόουνς.

Ο Τζόουνς (οι «ροχιμπλάνκος» τον αποκάλεσαν θρύλο στην ανακοίνωση τους) καταγόταν από τη Γουινέα και αγωνίστηκε στην Ατλέτικο από το 1959 μέχρι το 1967, σημειώνοντας 50 γκολ.

Με τους Μαδριλένους κατέκτησε 1 πρωτάθλημα Ισπανίας, 3 Copa del Rey και 1 Κύπελλο Κυπελλούχων (είχε ανοίξει το σκορ στο 3-0 επί της Φιορεντίνα, το 1962).

