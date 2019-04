Η Γιουβέντους «καθάρισε» και τη Μίλαν! Ασταμάτητος ο Κέιν – video

Παίζει χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο, έχει… καθαρίσει εδώ και καιρό την υπόθεση “τίτλος” στην Serie A, ενώ βρέθηκε να χάνει μέσα στην έδρα της από τη Μίλαν. Ε και; Η Γιουβντους έδειξε για μια ακόμα φορά πως στην Ιταλία δεν έχει κάποιον να την κοντράρει και πήρε τη νίκη στο ντέρμπι (2-1).

Η Μίλαν πίστεψε ότι μετά από 7 σερί ήττες στο Τορίνο θα έπαιρνε βαθμό – βαθμούς από την Γιουβέντους, κάνοντας το 0-1 με τον Πιάτεκ στο 39′.

As though it were written in the script, Bonucci makes a gaffe & Piatek puts it away 🔫🔫🔫 pic.twitter.com/D1dpSUy3RK

