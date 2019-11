Η Γιουβέντους “λυτρώθηκε” με ανύπαρκτο πέναλτι στις καθυστερήσεις! videos

Η Γιουβέντους έφτασε μια… ανάσα από την τρίτη βαθμολογική απώλειά της στη Serie Α, κάτι που θα την “έριχνε” στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, αλλά ο Κριστιάνο Ρονάλντο τη “λύτρωσε” και της έδωσε τη νίκη (2-1) επί της Τζένοα.

Ο Πορτογάλος επιθετικός έκαμε μια πολύ… πειστική “βουτιά” στο 90+5′ και με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έδωσε το “τρίποντο” στη “βέκια σινιόρα”.

Ο Μπονούτσι άνοιξε το σκορ για την Γιουβέντους στο 36′ με κεφαλιά, για να έρθει στο 41′ ο Κουάμε και να φέρει το ματς στα ίσα (η μπάλα κόντραρε στον Μπονούτσι, στο σουτ που επιχείρησε). Όπως όμως αναφέραμε και πιο πάνω, η “βέκια σινιόρα” παρέμεινε στην κορυφή της Serie A με την εκτέλεση πέναλτι του Κριστιάνο Ρονάλντο.

https://twitter.com/he6rt6gr6m/status/1189645093046800386

Someone tell me this isn’t a dive #SerieA #Juventus #Ronaldo pic.twitter.com/n4KALM6I1f

— J. Velazquez (@JuanDirection58) 30 Οκτωβρίου 2019