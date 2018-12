Η “γκάφα” του Πίκφορντ “έσωσε” τη Λίβερπουλ! “Λύτρωση” στο 96΄για τους “κόκκινους” – video

Η Λίβερπουλ γλίτωσε τη “γκέλα” στο τοπικό ντέρμπι με την Έβερτον, χάρη σε ένα τυχερό γκολ του Ορίτζι στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων και πήρε μία σπουδαία νίκη, που την κρατά σε απόσταση “αναπνοής” από την πρωτοπόρο Μάντσεστερ Σίτι στην Πρέμιερ Λιγκ.

Με τους “κόκκινους” να μην μπορούν να διασπάσουν την άμυνα των φιλοξενούμενων, ο Κλοπ έριξε στο ματς τον Ντιβόκ Οριτζί στο 84ο λεπτό του αγώνα και αυτός εκμεταλλεύτηκε το απίθανο λάθος του Πίκφορντ, για να γίνει ο ήρωας του αγώνα για την ομάδα του.

Κυριολεκτικά στην τελευταία φάση του ματς, από ένα γέμισμα της… απελπισίας, ο Φαν Ντάικ βρήκε άσχημα τη μπάλα από το ύψος της περιοχής, όμως αυτή χτύπησε δύο φορές στο οριζόντιο δοκάρι και ξεγέλασε τον διεθνή Άγγλο τερματοφύλακα, χαρίζοντας στον Γάλλο επιθετικό των “ρεντς” το πιο εύκολο γκολ της καριέρας του, που χάρισε και τη νίκη στην ομάδα του.

Origi scores to win it late on for Liverpoolpic.twitter.com/pxN73qrgAE

— Mike (@MikeMongie) December 2, 2018