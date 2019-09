Η ΚΑΕ Ολυμπιακός τρολάρει την Τότεναμ! «Δεν παίζετε με εμάς» – pic

Όπως συνηθίζει πριν από κάθε παιχνίδι της, η Τότεναμ δημοσίευσε μια “προαναγγελία” του αγώνα που θα δώσει (σ.σ. στην προκειμένη περίπτωση, με τον Ολυμπιακό στο Champions League) με λεπτομέρειες… όπως το όνομα του αντιπάλου, την ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης και το γήπεδο.

Ολυμπιακός – Τότεναμ: Να… γονατίσει τη φιναλίστ του Champions League

Στην επισήμανση του αντιπάλου, όμως, αντί για το λογαριασμό της ΠΑΕ Ολυμπιακός, εμφανίστηκε ο λογαριασμός της “ερυθρόλευκης” ΚΑΕ.

Όπως έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις, τέτοια λάθη δεν “συγχωρούνται” στα social media. Το τρολάρισμα από τους φίλους του Ολυμπιακού ξεκίνησε άμεσα, την ώρα που ή ίδια η ερυθρόλευκη ΚΑΕ θέλησε να μπει στο… παιχνίδι.

“Στην πραγματικότητα ο αντίπαλός σας είναι η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ωστόσο, δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί είμαστε όλοι Ολυμπιακός. Τα μέλη του μπασκετικού τμήματος θα βρίσκονται απόψε στο γήπεδο Καραϊσκάκης για να υποστηρίξουν την ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού.

Πάμε Ολυμπιακέ”, ήταν το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός, μεσώ του επίσημου λογαριασμού της στο twitter.

Hey guys @SpursOfficial! Actually your opponent is @olympiacosfc ! However, it is OK, because #WeAreOlympiacos and Olympiacos Basketball Club members will be tonight at Karaiskakis Stadium to support Olympiacos Football team! Let's go @olympiacosfc 💪💪💪 #TogetherWeFight https://t.co/FGKBup5MZc

