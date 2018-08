Η Νάπολι πανηγύρισε ένα σπουδαίο διπλό (1-2) στην έδρα της Λάτσιο για την πρώτη αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος, με τους «παρτενοπέι» να φέρνουν τούμπα το παιχνίδι και τον Κάρλο Αντσελότι να ξεκινά με το…δεξί τις υποχρεώσεις του στον πάγκο της νέας του ομάδας.

Τα ιταλικά ΜΜΕ, πάντως, στάθηκαν ιδιαίτερα σε μία ρεπόρτερ του «Danz» (αθλητικό ιντερνετικό κανάλι). Πρόκειται για την Ντιλέτα Λεότα, την «καυτή» παρουσιάστρια που βρέθηκε στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, κάνοντας ρεπορτάζ παρέα με τον Αντρέι Σεβτσένκο.

Η 27χρονη «αναστάτωσε» το «Ολίμπικο» και τον παλαίμαχο Ουκρανό άσο με την «καυτή» παρουσία της.

It was a pleasure to work with you, thank you @DilettaLeotta @DAZN_IT pic.twitter.com/CJfPbLP07Q

— Andriy Shevchenko (@jksheva7) August 18, 2018