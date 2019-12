Η Λίβερπουλ στην κορυφή του κόσμου! Σήκωσε και το Διηπειρωτικό – video

Υπερπρωταθλήτρια κόσμου! Η Λίβερπουλ νίκησε στην παράταση τη Φλαμένγκο (1-0), στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων που διεξήχθη στην Ντόχα του Κατάρ και πανηγύρισε για πρώτη φορά στην ιστορία της την κατάκτηση του συγκεκριμένου τροπαίου.

Μέχρι σήμερα οι «ρεντς» είχαν διεκδικήσει τρεις φορές τον εν λόγω τίτλο, αλλά μετρούσαν ισάριθμες ήττες από Φλαμένγκο, Ιντεπεντιέντε και Σάο Πάουλο.

Το γκολ που χάρισε τη νίκη στη Λίβερπουλ στον τελικό πέτυχε στο 99ο λεπτό ο Φιρμίνο, ο οποίος είχε και δοκάρι στο 47΄. Να σημειωθεί ότι ο Βραζιλιάνος επιθετικός ήταν αυτός που είχε δώσει στους “ρεντς” και την πρόκριση στον τελικό.

Η Λίβερπουλ ήταν ανώτερη της Φλαμένγκο, κάτι που φαίνεται και από τις 14 τελικές ευκαιρίες που δημιούργησε στην εστία του Ντιέγκο Άλβες, έναντι των 8 που δέχθηκε στα καρέ της.

Λίβερπουλ (Γιούργκεν Κλοπ): Αλισον, Φαν Ντάικ, Γκόμεζ, Ρόμπερτσον, Αλεξάντερ-Αρνολντ, Χέντερσον, Κεϊτά (100′ Μίλνερ), Οξλεϊντ-Τσάμπερλεϊν (75′ Λαλάνα), Φιρμίνο (106′ Οριγκί), Σαλάχ (120′ Σακίρι), Μανέ

Φλαμένγκο (Ζόρζε Ζέσους): Ντιέγκο Αλβες, Ραφίνια, Μάρι, Φιλίπε Λουίς, Κάιο, Εβέρτον (82′ Ντιέγκο), Αράο, Ντε Αρασκαέτα (77′ Βιτίνιο), Ζέρσον (102′ Λίνκολν), Ενρίκε, Γκάμπριελ.

