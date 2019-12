Η Μάιντς ηττήθηκε εντός έδρας από τη Λεβερκούζεν, με γκολ του Αλάριο στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης, για την 17ης αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος αποχαιρετώντας το 2019 με ήττα.

Οι οπαδοί της όμως δεν της κράτησαν κακία και εξέφρασαν την “πίκρα” τους με δημιουργικό τρόπο καθώς τραγούδησαν εν χορώ το πασίγνωστο hit των Χριστουγέννων, “Last Christmas” αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, προσφέροντας μία επική στιγμή.

Having a bad day?

Here's a video of Mainz fans singing Wham's "Last Christmas" during their last Bundesliga game before the winter break.

You're welcome.

(Video: @hankalinchen) pic.twitter.com/9qXOe8RBrD

— DW Sports (@dw_sports) December 23, 2019