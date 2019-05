Η Μπάγερν Μονάχου αποχαιρέτησε Ριμπερί και Ρόμπεν!

Ήταν εδώ και καιρό γνωστό, αλλά πλέον επισημοποιήθηκε! Η Μπάγερν Μονάχου επισημοποίησε πως στο φινάλε της φετινής σεζόν θα ολοκληρωθεί η συνεργασία της με τον Φρανκ Ριμπερί και τον Άριεν Ρόμπεν.

the end of a great era @ArjenRobben @FranckRibery @FCBayernEN thanks for all ❤️❤️ pic.twitter.com/veBzgwFJNy

Οι δύο εξτρέμ θα αποχαιρετήσουν τη Βαυαρία -πιθανότατα με την κατάκτηση μιας ακόμα… σαλατιέρας- και θα κλείσουν ένα μεγάλο κεφάλαιο της ιστορίας της Μπάγερν.

Μάλιστα, η ομάδα του Μονάχου ανακοίνωσε πως μέσα στο 2020 θα προγραμματιστεί κι ένα φιλικό παιχνίδι προς τιμήν του Γάλλου και του Ολλανδού για την προσφορά τους στην ομάδα.

🗞️ @FranckRibery will not extend his contract with #FCBayern, and will leave this summer.

Thank you for everything, Franck. ❤️#MiaSanMia, forever 👑 pic.twitter.com/QNOwpFJ9tF

— FC Bayern English (@FCBayernEN) May 5, 2019