Κίνηση με το βλέμμα στο… μέλλον φαίνεται πως ετοιμάζεται να κάνει η Μπαρτσελόνα, με την απόκτηση του Ούγκο Γκιγιαμόν.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η “Sport”, η Μπαρτσελόνα πρόκειται να αποκτήσει τον στόπερ της Βαλένθια, Ούγκο Γκιγιαμόν

Ο 20χρονος αμυντικός έκανε ντεμπούτο στη La Liga το περασμένο Σάββατο (22/02) κόντρα στη Σοθιεδάδ και επισημαίνεται πως θα πάει στην Μπαρτσελόνα ως ελεύθερος, αφού το συμβόλαιό του με τη Βαλένθια ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι.

Όπως τονίζεται, η ομάδα του Κίκε Σετιέν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τον Ισπανό αμυντικό αρχικά στην Ακαδημία και έπειτα να δώσει βοήθειες στην πρώτη ομάδα του κλαμπ.

📰 [SPORT] | Barcelona set to sign Hugo Guillamon from Valencia.



The 20 year old made his Liga debut this weekend and will likely join Barca for free. pic.twitter.com/3yMy58tKf6