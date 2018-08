ΑΕΚ και ΠΑΟΚ βρίσκονται πια ένα «βήμα» από τους ομίλους του Cahmpions League, όπου και έχουν την ευκαιρία να… κλωτσήσουν και την ολοκαίνουργια μπάλα της διοργάνωσης, που δημιούργησε η Adidas.

Road to Madrid.

Introducing the new @ChampionsLeague official match ball for the 2018/19 season.#HereToCreate pic.twitter.com/EmRE6BvxNb

— adidas Football (@adidasfootball) August 15, 2018