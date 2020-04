Συντετριμμένοι δηλώνουν σε ανακοίνωση τους οι άνθρωποι της Νότιγχαμ Φόρεστ, για την απώλεια του Κέβιν Ρόουσον.

Ο κορονοϊός βύθισε… στο πένθος τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Η αγγλική ομάδα ανακοίνωσε το χαμό ενός υπαλλήλου της, από τον κορονοϊό.

Ο Κέβιν Ρόουον (εργαζόταν στη Νότιγχαμ Φόρεστ εδώ και δέκα χρόνια ως υπάλληλος ασφαλείας του γηπέδου) τις προηγούμενες ημέρες βρέθηκε θετικός στον Covid-19 κι έτσι νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο.

Ο υπάλληλος της Νότιγχαμ Φόρεστ δεν κατάφερε να βγει νικητής από αυτή τη «μάχη», με την ομάδα να ανακοινώνει το θάνατο του.

Με ανάρτησή της στο Twitter η αγγλική ομάδα εξέφρασε τα συλλυπητήριά της: “Είμαστε συντετριμμένοι από για το γεγονός ότι ο επί δέκα χρόνια υπάλληλος ασφαλείας τις ημέρες των αγώνων, έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με τον κορονοίό. Θα μας λείψεις Κεβ. Οι σκέψεις μας στην οικογένειά σου και τους φίλους σου”.

#OneOfOurOwn#NFFC are devastated to confirm that Kevin Rowson, part of the matchday security team for the past 10 years, has sadly passed away after a battle with coronavirus.



We’ll miss you, Kev ❤️ Our thoughts go out to his family and friends at this difficult time. pic.twitter.com/GeUjGMY1jN