Η ντρίπλα του Μήτρογλου που έγινε viral! Video

Ανακοινώθηκε από την Αϊντχόφεν και λίγες ώρες μετά ο Κώστας Μήτρογλου έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην αναμέτρηση με τον Απόλλων Λεμεσού, για τα πλέι οφ του Europa League.

Ο Έλληνας επιθετικός μπήκε στο 81′ της αναμέτρησης και λίγα λεπτά αργότερα κατάφερε να κάνει ένα… μαγικό κόντρα σε δύο αντιπάλους, με τη φάση να γίνεται viral στα social media.

Ο Μήτρογλου “χόρεψε” δύο αντιπάλους που προσπάθησαν να του πάρουν την μπάλα, κερδίζοντας το χειροκρότημα των φίλων της νέας του ομάδας.

«Είμαι νέος στην ομάδα, αλλά η νοοτροπία εδώ είναι παρόμοια με αυτή της Γερμανίας όπου μεγάλωσα. Είμαι χαρούμενος που έπαιξα και κερδίσαμε, συγχαρητήρια στην ομάδα.

To πλάνο ήταν να καθίσω στον πάγκο, ήταν 50-50 να παίξω, προσπάθησα να βοηθήσω την ομάδα αμέσως. Οι οπαδοί ήταν πολύ καλοί μαζί μου. Δεν είμαι ήρωας, δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα», τόνισε για το ματς ο 31χρονος διεθνής στράικερ μιλώντας στο επίσημο κανάλι του ολλανδικού συλλόγου, για να προσθέσει αναφορικά με το στιλ παιχνιδιού του:

«Είμαι επιθετικός, έχω ευχέρεια στο σκοράρισμα, μπορώ να βοηθήσω την ομάδα κρατώντας τη μπάλα. Οι άλλοι πρέπει να περιγράψουν τις ικανότητές μου, δεν μπορώ να μιλήσω εγώ για τον εαυτό μου».

Wat een eerste dag was het voor @kmitroglou 🤯 Meer: https://t.co/r3k0MdZpcl #PSVAPO #UEL pic.twitter.com/vH7zs0uTJn

Sooo, how was your Thursday @kmitroglou? 🤯#MitroGoool pic.twitter.com/CVCXfzGOL2

— PSV (@PSV) August 23, 2019